Instagram: Thalía presume rutina de ejercicios y detalle en video desata polémica

Thalía tiene un gran número de seguidores en redes sociales y cada video o fotografía que comparte en Instagram es muy comentado por sus miles de fans en el mundo. Esta vez no fue la excepción y la celebridad mexicana generó polémica al mostrar más de lo debido.

Resulta que Thalía quiso mostrar su estricta rutina de ejercicios con videos de Instagram. En los cuatro primeros historiales, la cantante de 'No me acuerdo' enseñó en qué consistían sus ejercicios, pero conforme pasaron los minutos, la celebridad enseñó el sudor en su cuerpo.

Así es, la intérprete de 'No me enseñaste' mostró más de la cuenta y ese detalle no fue del gusto de algunos usuarios de Instagram. En el video compartido, Thalía lució un pantalón buso y un polo manga larga que la hizo sudar en exceso.

Actualmente la 'reina del pop latino' continúa como una de las cantantes latinas más famosas en el mundo, por lo que cada una de sus publicaciones suele ser viral en las redes sociales.

Además, la intérprete de 'Piel morena' sigue cosechando éxitos musicales y 'No me acuerdo' con Natti Natasha es un claro ejemplo de ello. Incluso, en tan solo dos veces de haber sido lanzado, se convirtió en el video con el crecimiento más rápido en la carrera de la cantante que fue reconocido con el disco por Sony Musyc México.

Por otro lado, Thalía tuvo una reciente colaboración con el dúo Gente de Zona, con "Lento". Este tema ya tiene por más de 23 millones de reproducciones en Youtube.