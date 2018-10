'El Wasap de JB': Imita polémica escena de la Dra. Polo en su programa [FOTO Y VIDEO]

Hace unos días la Dra. Ana María Polo acaparó todas las noticias luego que, durante la grabación de su programa "Caso Cerrado", fuera tomada como rehén por uno de los demandantes que participaba en el show. Una situación que 'El Wasap de JB', que se transmite por Latina, decidió recrear la escena.

Mediante su cuenta de Facebook, el cómico Jorge Benavides publicó un adelanto de lo que se verá mañana en el programa de humor que promete hacer reír a más de uno. Se trata de una fotografía del sketch que hace referencia al amargo momento que vivió la presentadora de televisión Ana María Polo, quien fue víctima de agresión por parte de un demandante en las grabaciones de la nueva temporada de "Caso Cerrado".

"Este sábado en el Wasap de Jb no te pierdas la cogoteada de la Dra. Pollo ", escribió el reconocido humorista en la citada red social que ya suma los poco más de 2 mil reacciones, además de decenas de comentarios.

Precisamente estos mensajes escritos por parte de los seguidores de Jorge Benavides expresan, en su mayoría, de lo ansiosos que están por ver el divertido sketch de 'El Wasap de JB', y hasta aseguran que no se lo perderán por nada. Además elogiaron la excelente creatividad del reconocido actor cómico peruano.

"Como todas las semanas, a morirse de risa", "No me lo pierdo por nada" , "¡Maestro! ¡Qué buena! No me lo pierdo", "hay que preparar canchita", fueron algunos de los mensajes que recibió el creador de 'El Wasap de JB' en Facebook.

Aquí la foto que compartió Jorge Benavides en Facebook