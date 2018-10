Sinéad O'Connor se volvió musulmana |FOTO

Nuevos vientos y, al parecer, mejores para ella. La cantante Sinéad O'Connor ha vuelto a sorprender a sus seguidores y ahora en una serie de mensajes a través de su nueva cuenta de Twitter, 'Shudada' Davitt' (que es como se hace llamar ahora) donde anuncia su conversión al Islam y ha proclamado la 'shahadah'. Esto es, la profesión de fe musulmana: "No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta".

Ha sido el pasado 19 de octubre, en que Shudada subió un mensaje a su perfil de Twitter que decía lo siguiente: "Esto es para anunciar que estoy orgullosa de convertirme en musulmana. Ésta es la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente. Todo estudio bíblico conduce al Islam. Lo cual hace que todas las demás escrituras sean redundantes. Tendré (otro) nuevo nombre. Será Shuhada'". Ese mismo día, la polémica cantante subió un vídeo cantando el adhan, la llamada a la oración islámica.

Desde entonces, O'Connor ha subido varias imágenes luciendo un hiyab (velo), alguna de las cuales la muestra junto a un panel a medio escribir en el que se puede leer: "Me han quitado mi cuerpo, me han quitado mi mente, me han quitado mis hijos, pero nunca me quitarán mi voz". Como era de esperar, su conversión ha causado revuelo. Ella, fiel a su estilo ha respondido en su red social. "Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas musulmanes que han sido tan amables al recibirme hoy a la Ummah en esta página. No se pueden imaginar lo mucho que su ternura significa para mí".