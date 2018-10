Gloria Trevi estremece los Latin AMAs 2018 al revelar abuso sexual [VIDEO]

Los Latin American Music Awards buscaron dar fuerza a las mujeres, por ello Roselyn Sánchez, Leslie Grace, Becky G, Aracely Arámbula y Gloria Trevi dieron inicio a la ceremonia con emotivos mensajes. Sin embargo, fue Gloria Trevi quien conmovió a todos al quebrarse en vivo y contar que fue víctima de abuso sexual.

"Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, abusos, gritos, castigos. Y fueron 17 años de humillaciones. Y no se equivoquen, porque los años en estos casos no corren a favor haciéndonos madurar", fue parte del mensaje de la cantante, quien derramó algunas lágrimas sobre el escenario.

"Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, y esto tiene que terminar porque yo estoy bien. Yo estoy de pie, esto tiene terminar por ellas, para que pueda haber un mundo donde no exista una mujer que después de enfrentar a su abusador, un día vaya caminando por la calle y se encuentre a un pendejo que se atreva a juzgarla y acusarla de haber sido cómplice de su peor desgracia", sentenció la intérprete, quien expuso su vida con la intención de dar un mensaje a todas las mujeres.

Sobre los Latin AMAs

Los Latin American Music Awards son considerados como la contraparte en español de los American Music Awards (AMA) producidos por Dick Clark Productions. En este evento se premia a lo mejor de la música latina y el mundo, gracias al voto de los fans.

Este año, los Latin AMAs 2018 se llevarán a cabo el jueves 25 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

