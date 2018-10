Beto Ortiz se burla de Leyla Chihuán tras revelar que no le alcanza su sueldo de congresista

Las palabras de la congresista Leyla Chihuán han generado eco en todo los medios de comunicación, debido a que la integrante de Fuerza Popular reveló que su sueldo de congresista no le alcanzaría para "el ritmo de vida que lleva", pese a que es superior a 15 mil soles mensuales. Ante ello, el periodista Beto Ortiz no dudó en hablar al respecto y burlarse con un contundente comentario.

"Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", fueron las palabras de la exvoleibolista, quien sentenció que el sueldo no le alcanza para el ritmo de vida que lleva.

Ante lo sucedido, muchos se expresaron en su contra, debido a que la mayoría de peruanos recibe mucho menos a los 15 mil 600 soles que ella gana todos los meses, por ello, personajes como Beto Ortiz no dudaron en ironizar con lo sucedido, incluso terminó pidiendo una "chancha" para apoyar a Leyla Chihuán.

"Esos quince mil seiscientos soles mensuales más seguridad, chofer, dos asesores, carro, gasolina, quince sueldos al año, pasajes aéreos, gastos de instalación, escolaridad, vacaciones y aguinaldos de 28 y Navidad...no le alcanzan! Pobre! #UnaChanchaParaLeyla", dijo Beto en su cuenta oficial de Twitter, ironizando con las palabras de la congresista.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en avalar su comentario, y dejaron en claro que millones de peruanos solo viven del sueldo mínimo mensual y sin gratificaciones, cifras muy distantes a la que logra ganar un parlamentario.