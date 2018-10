Flavia Laos se incomoda cuando le preguntan por su relación con Patricio Parodi [VIDEO]

Flavia Laos y Patricio Parodi se han convertido en la pareja del momento desde que confirmaron su relación amorosa cuando se fueron de viaje a Colombia.

Por ello, el integrante de “Esto Es Guerra” y la actriz acudieron al programa “En Boca de todos” para dar detalles exclusivos de su amorío y su reciente escape romántico, en la secuencia de “Michi Corazón” conducido por Michelle Soifer.

La primera en preguntar fue Tula Rodríguez, ella quería saber la fecha exacta de su aniversario o el día en que Patricio Parodi le pidió ser su enamorada.

"Somos del 21 de octubre, ahorita recién. Sí en verdad me hizo una sorpresa linda", expresó Flavia Laos algo nerviosa.

Maju Mantilla también se sumó a las preguntas pidiendo saber qué le dijo el ‘Pato’ Parodi para declararse.

"En verdad me hizo una sorpresa linda, a mí me gusta a la antigua... Bueno lo que pasa es que yo soy un poco volada, viene el señor que nos atendía y nos dice por su aniversario, pero no entendía nada... Me dijo que 'quería que sea con antorchas en la playa, pero había tormenta y quería preguntarte si querías estar conmigo' y yo le dije que ya", indicó la actriz.

Patricio Parodi también se hizo presente en el programa de América TV desatando un alboroto, lo que llamó la atención fue que saludó a Flavia Laos con un tierno beso.

Sin embargo, los conductores de “En Boca de todos” se emocionaron y reclamaron otro beso, esto hecho puso incómoda a la actriz, lo cual se evidenció ante cámaras. Por ello, Parodi manifestó que no quiere presionar las cosas en televisión nacional.

"Yo soy 100% natural con Flavia, como una pareja normal, pero en televisión hay que reservarnos ciertas cosas y no hay que forzar las cosas porque pueden salir naturalmente", indicó.