Cano Estremera: Desmienten fallecimiento del salsero

El mensaje es contundente, el Cano Estremera está vivo. Así lo aseguró su esposa, Yamile Arce, en una pequeña entrevista realizada por el portal 'Primera Hora' quien desmintió la noticia con un claro "está bien", al ser consultada sobre la salud del sonero puertorriqueño.

Estas declaraciones surgen debido a que se difundiera en redes sociales que Estremera había fallecido, rumor que Arce se encargó de desmentir.

La falsa noticia vino a raíz de la deteriorada salud del salsero, quien hace dos días fue noticia cuando un grupo de familiares y amigos realizaron una cadena de oración por el salsero

El también denominado 'Dueño del Soneo', fue trasladado la noche de ayer a un hospital ubicado en Pennsylvania, (Estados Unidos) por la fibrosis e hipertensión pulmonar que padece.

Además, se supo que en el nosocomio le realizarán los exámenes médicos respectivos para determinar si es un candidato a un doble trasplante de pulmón.

Diversos amigos y páginas web también se encargaron de desmentir la falsa noticia a través de Twitter, enfatizando en que la salud del Cano es estable y espera la operación quirúrgica a la que será sometido.



CANO ESTREMERA ( Falsa la noticia del Fallecimiento ) Hace unos minutos salio en una página web el fallecimiento de Cano Estremera, lo que es TOTALMENTE FALSO. Cano esta durmiendo y en el proceso médico para su intervención quirúrgica, así me lo confirmo su esposa Yamira. AMÉN pic.twitter.com/yV9KMiqloa

AHORA | No, no ha muerto. No le creas a las redes sociales. https://t.co/VEStEUiixN