Ariana Grande alarma a fans con emotiva carta por muerte de su abuelo [FOTOS]

Preocupados por su vida. La cantante estadounidense Ariana Grande se ha convertido en una usuaria activa en la red social Instagram, su plataforma favorita para poder compartir los mejores momentos que vive arriba del escenario y al lado de sus familiares y pareja. Recientemente la estrella de la música paralizó a sus seguidores con un extraño mensaje.

En la red social Instagram, la talentosa cantante Ariana Grande, amigos y familiares recordaron al señor Frank Grande, abuelo de la artista, quien falleció en el mes de julio tras perder su batalla contra el cáncer. Según explicó la intérprete de 'Side to side', él se convirtió en "el hombre de su vida".

El 23 de octubre se conmemora un año más de su abuelo Frank, por lo que ella decidió dedicarle un mensaje emotivo en la red social Instagram, acompañado de una serie de fotos en las que podemos verlos juntos disfrutando de viajes y de escenas en reuniones familiares. Lo que alarmó a los usuarios fue el curioso texto que compartió, el cual fue interpretado como una presunta carta de suicidio.

"Never thought I'd say this, but I can’t wait to hear ‘can u smile w teef’ everyday again next year (if u get it, u get it). Miss u sm" (Nunca pensé que iba a decir esto, pero no puedo esperar a escuchar '¿puedes sonreír con los dientes?' de nuevo todos los días el próximo año. Si lo entendiste, lo entendiste. Te extraño demasiado".

Los fieles seguidores de Ariana Grande en Instagram no han dudado en manifestarse en la sección de comentarios preguntando si se encontraba bien. Otros relacionaron su reacción a la depresión, y presunto anuncio de suicidio, que estaría afrontando por la muerte del cantante Mac Miller, su expareja, y la de su abuelo.