Francis Ford Coppola: "Me preocupa que los escándalos sexuales nos estén dividiendo"

El famoso director de cine Francis Ford Coppola ha declarado que está de acuerdo con que se castigue a los abusadores sexuales de Hollywood, pero que a la vez considera que todos estos escándalos están dividiendo a sus colegas. “No estoy completamente seguro de entender la verdadera dimensión que van a tener en la industria cinematográfica, pero me preocupa que los escándalos sexuales nos estén dividiendo”, manifestó el ganador del Óscar durante su visita a Ecuador como invitado especial del festival de cine La Orquídea, donde por cierto asistió la actriz peruana Stephanie Cayo.

El guionista, director y productor apuesta por la unión y la fuerza conjunta frente a los destapes de Hollywood. “Lamento mucho que estos hombres usaran su poder para sacar provecho de su posición; como padre y abuelo de mujeres y niñas, estoy de acuerdo en que deben tener un castigo apropiado. Sin embargo, creo que los hombres y las mujeres deberíamos estar unidos. Solamente todos los talentos adultos juntos podemos enfrentar los problemas que tenemos”, dijo.

En otro momento, Coppola cuestionó la manera cómo la industria viene enfocando el cine. Uno podría decir que yo he dejado la industria organizada de películas, pero siento que es ella la que me ha dejado a mí. Las películas que los estudios producen no son del tipo del que estoy interesado. Espero que alguna vez mis viñedos den suficiente dinero como para que puedan financiar los guiones que estoy escribiendo”, tras criticar la tendencia de los estudios cinematográficos de sacar películas en serie. “Lawrence de Arabia nunca tuvo Lawrence de Arabia 2 ni 3. Sacan tres películas para abaratar los costos”.

También demostró su contrariedad contra plataformas como Netflix. "Me preocupa cómo Netflix usa algoritmos para distinguir qué es lo que las personas quieren ver. Es algo que no tiene ningún tipo de empatía. No puedes quitar el riesgo al hacer películas como no puedes tener un niño sin sexo. La inteligencia artificial determina a través de algoritmos y números qué le gusta a la audiencia, pero cuando la audiencia está al frente de una obra de arte, hay algo mágico”, asegura.