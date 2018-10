“Me siento orgullosa de ser indígena”

No tenía ni 24 horas de haber sido coronada como Miss Perú 2019 y Anyella Pamela Grados Meza (19) ya denunciaba el bullying cibernético que venía sufriendo, pues no solo la insultaban burlándose de su físico, sino que también involucraban a su madre.

“Pese a la felicidad de mi coronación, me he sentido muy triste porque estoy sufriendo bullying en las redes sociales”, denunció ayer la modelo con la voz quebrada. “Soy joven y nueva en la televisión y no estoy acostumbrada. Cuando luchas por algo tanto tiempo y luego te dicen que no vales nada, duele. Me han dicho cosas espantosas y hasta que no debí ganar por ser hija de una madre soltera”.

“Es injusto que siendo todos peruanos vengan y me digan que soy una chola, una indígena, pero a manera de insulto. Han reprochado todo mi esfuerzo realizado en los últimos meses”, dijo a las cámaras de Latina.

“Soy peruana y representaré a mi hermoso país. Me siento orgullosa de ser chola, orgullosa de ser indígena. Si me quiebro es porque de alguna manera me afecta que se metan con mi madre, que se burlen de mi color de piel, de mis rasgos físicos. ¿Qué dice mi madre? Me apoya, me pide que sea fuerte”.

Finalmente, señaló: “Todos somos peruanos, cholos, de una misma cultura, de diversas razas y yo, una mujer que recién se enfrenta a las cámaras”. ❧