Libido se indigna por "afiche horrible" que anuncia su show con Deyvis Orosco [FOTO]

Libido tuvo una particular respuesta en Facebook luego que un usuario le consultara si era verdad que se iba a presentar en Juliaca juntos a otros artistas musicales como lo decía un anuncio publicitario.

Libido, es una de las bandas de rock nacional más queridos por su gran trayectoria musical desde hace muchos años. Sus presentaciones en distintas ciudades del Perú siempre son bien recibidos y la gente aún sigue coreando los emblemáticos temas que Salim Vera, vocalista de la agrupación, canta en los escenarios.

Por eso, y por otros motivos, tiene miles de seguidores en la red social Facebook, donde comparten distintas fotografías referidas a sus nuevas presentaciones, su momentos en plena presentación, así como sus proyectos.

Y es precisamente en esa red social donde un usuario aprovechó en dirigirse a la banda para poder confirmar si es verdad que se presentará en Juliaca junto a otros artistas, como por ejemplo el cantante de cumbia Deyvis Orosco.

La pregunta del usuario Roy Callohuanca fue acompañado de un afiche que anuncia el concierto de varios artistas musicales como la banda de rock Libido, Deyvis Orosco (líder del grupo Néctar) y de otros cantantes en un mismo día. Su intensión de llegar a la verdad era porque la banda peruana no había compartido esta imagen en su cuenta oficial de Facebook y eso le hacía dudar.

"¿Qué de cierto tiene esto, sino lo veo en su publicación?", escribió Roy Callohuanca. Una pregunta que tuvo una respuesta muy particular por parte de la agrupación de rock peruano.

"Roy Callohuanca sí es cierto que estaremos allí y si no lo ves en nuestras publicaciones es porque es un afiche horrible", fue lo que contestó Libido en su cuenta oficial de Facebook.

Una respuesta que generó distintas reacciones entre 'me gusta', 'me encanta' y 'me divierte'.

Previo a su presentación en Juliaca (Puno), Libido escribió un comunicado para señalar que "rechaza" todo tipo de comportamiento agresivo y discriminatorio, además de "comentarios negativos que buscan tergiversar otros comentarios con el fin de generar divisiones entre el público".

Aquí el comunicado de Libido en Facebook