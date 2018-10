Miss Perú: candidata habló de Miss España transexual y genera polémica [VIDEO]

Lucía Arellano, natural de Loreto, fue una de las modelos peruanas que quedó en el top 6 del Miss Perú 2019, certamen de belleza que se realizó la noche del domingo 21 de octubre. Solo tenía que convencer al jurado con su respuesta para asegurar su pase al top 3.

Lucía Arellano, Miss Perú Loreto, fue consultada por la actriz Magdyel Ugaz sobre cuál es su opinión ante la presencia de candidatas transexuales en el Miss Universo, en referencia a Ángela Ponce (España) y Belguun Batsukh (Mongolia).

“Por primera vez en la historia del Miss Universo, España y Mongolia están siendo representadas por dos mujeres transexuales, ¿qué opinión te merece?”, preguntó la jurado de ‘Yo Soy’.

Para sorpresa de muchos, Lucía manifestó su apertura hacia la inclusión de estas mujeres; sin embargo su respuesta no gustó a todos en las redes sociales.

"Yo opino que todas las mujeres tenemos derecho a representar a nuestro país si así lo queremos. Yo estoy de acuerdo con que estas mujeres participen. No por el hecho de que tener diferente orientación sexual quiere decir que no se sientan como una. Yo soy vocera de una comunidad LGBT, he crecido con ellos y me siento familiariza y estoy de acuerdo en que participen en un concurso internacional", expresó Miss Perú Loreto durante la ronda de preguntas del Miss Perú 2019 que coronó a Anyella Grados, Miss Perú La Libertad.

El jurado del Miss Perú Universo 2019 conformado por la conductora de televisión Lady Guillén, la actriz Magdyel Ugaz, Gisselle Reyes (capacitadora de Misses), José Forteza (editor Senior de Condé Nast México y Latinoamérica), Inés María Calero (tercera finalista en Miss Universo 1987), Paola Dellepiane (Miss Perú 1995) y Valeria Piazza (Miss Perú 2016) también interrogó a las aspirantes a la corona sobre corrupción en el Perú, migración, feminicidios y relaciones internacionales de países.



Dato: Cabe aclarar que Belguun Batsukh ya no representará a Mongolia en el Miss Universo 2018, que se celebrará el 16 de diciembre próximo en Tailandia.