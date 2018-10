Twitter: Christian Meier protagoniza nueva serie de Fox [FOTOS]

Christian Meier compartió en su cuenta de Twitter las primeras imágenes de la serie El General Naranjo la cual protagoniza par la cadena Fox y se estrenará a partir del 2019. El actor nacional encarna precisamente al reconocido General colombiano en una historia que está basada en el libro ‘El General de las mil batallas’, del periodista Julio Sánchez Cristo y que narra la lucha del general para enfrentar el narcotráfico y la corrupción.

Christian Meier se ganó el exigente casting por el cual pasaron algunos de los más renombrados actores colombianos. Junto a él, la producción requirió de más de 500 actores para estas tres temporadas, con un elenco en el cual se destacan figuras como Juliana Galvis, Julián Román, Diego Cadavid, Viña Machado, Andrés Toro, Juan Pablo Shuk, Brian Moreno, Laura Ramos, Juan Manuel Vesga, entre otros.

Tan sólo el 17 % de la producción se realiza en los estudios de Fox TeleColombia, el resto se realiza en exteriores de ciudades como Bogotá, Medellín, Girardot y Cali, con la dirección de Diego Mejía, ‘José José: El príncipe de la canción’, y Mónica Botero, ‘Tarde lo conocí’.

De sus 30 años de carrera actoral, catorce los ha desarrollado en Colombia, buena parte de ellos en el género de la telenovela, con producciones como ‘La Tormenta’, protagonizando a ‘El Zorro’, así como en series como ‘Cumbia ninja’ y ‘Lynch’.

"Lo primero que vemos de él son virtudes, pero había que conocerlo bien, porque como todo ser humano se cuestiona cosas de la vida, si va por el camino correcto o no. El General es ejemplar, con una carrera intachable, que como todos nosotros, debe perder la compostura de vez en cuando, su estabilidad, su objetividad. Lo humanizamos”, comentó el actor sobre su rol. "Lo que no hemos querido hacer es representarlo tal cual, porque no es una serie biográfica, por lo que no tenía que imitarlo pero sí entenderlo para poder contar su historia”, agregó.