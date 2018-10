Jennifer Lopez recibe lluvia de críticas por compartir video de esta manera

La 'Diva del Bronx', Jennifer Lopez , generó todo tipo de reacciones en Instagram luego de publicar un video que muestra un adelanto de la nueva canción en colaboración con Bad Bunny, un tema que promete ser todo un éxito en la música latina.

Aunque ninguno ha revelado el nombre de la canción, Jennifer Lopez ya ha causado gran expectativas tras compartir el clip en la citada red social luciendo un sexy vestuario, usando varios collares y coreando partes de la canción. Mientras que de fondo se observa al cantante puertorriqueño de trap latino grabando el videoclip musical.

"Música nueva @badbunnypr", escribió la novia del exbeisbolista Alex Rodríguez. Este mensaje y el video compartido hasta el momento suman los poco más de 6 millones de reproducciones y 22 mil comentarios.

"Súper. Me encanta JLo, eres mi mejor cantante, te amo. Te deseo lo mejor #thebest", "más bella la JLo y su tema nuevo" escribieron @shairacotes_hotmail_com y @masecherrichard, respectivamente.

Por otro lado, hay quienes se incomodaron y criticaron a la 'Diva del Bronx' por masticar chicle justo cuando corea parte de la canción.

"Todo está bien excepto el chicle. Qué horror, hay que ser diva completa, no inventes", "Está bien que ella tenga dinero, pero es como", "pero qué feo masca el chicle", "¿por qué masticar el chicle así?", fueron algunos de los comentarios recibió la Jennifer Lopez, más conocida como JLo.

"Te amo, pero cuando te veo masticando chicle como a una niña de 12 años ... tal vez adivines el resto ... oh, wow, ahora vi la otros comentarios también ... Me alegro de no ser el único que lo dijo ... ¡Me sorprende que no puedas verlo!", comentó @ciconeangelina.

