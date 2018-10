Esta es la razón por la que Rihanna rechazó estar en la Super Bowl

Rihanna rechazó cantar en el evento deportivo más sintonizado en el mundo. ¿La razón? Según las publicaciones de revistas y diarios de Estados Unidos, la cantante original de Barbados está protestando así contra el racismo y contra el presidente Donald Trump.

"La NFL y la CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta. Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia de las rodillas(la protesta del deportista Colin Kaepernick, al entonarse el himno de EE.UU). No está de acuerdo con la postura de la NFL. Ella apoya a Colin Kaepernick", declaró una fuente a la revista US Weekly.

El deportista dejó de jugar en la liga en el 2016, desde que empezó a hincar la rodilla cuando se escuchaba el himno, en señal de protesta a la opresión que sufre la comunidad afroamericana. Ahora, Kaepernick, es imagen de la campaña de Nike. “Cree en algo. Incluso si significa sacrificarlo todo”, reza el lema.

Con respecto a la protesta de Rihanna, la cantante también está dispuesta a "sacrificarlo todo" para mostrar que está en contra de las políticas de Trump. "La oferta y la exposición hubieran sido geniales para Rihanna, ya que está planeando un nuevo álbum y una gira, pero se quedó con lo que tenía frente a sus ojos", agregó la fuente. Mientras tanto, Maroon 5 está confirmado para cantar en la gran final de febrero.