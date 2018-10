BTS: RM anuncia nueva lista de pistas de mixtape en solitario [FOTOS]

El 21 de octubre a la medianoche (para Corea), RM, líder de BTS, sorprendió a los fanáticos de Kpop con la lista de pistas para una nueva mixtape titulada "Mono". La imagen recién lanzada presenta la palabra "Mixtape" tachada y reemplazada con "playlist".

Según la lista de canciones, el mixtape del vocalista de BTS contendrá siete nuevas canciones, incluida una colaboración con la famosa banda de rock Indie Nell.

Hasta el momento, la única información adicional que RM, líder y vocalista de BTS, ha revelado sobre el lanzamiento de mixtape es la fecha: 23 de octubre. No obstante, la posibilidad de que deje el septeto de Kpop es remota o al menos es lo que no se ha confirmado por el mismo vocalista.

BTS es uno de los grupos de Kpop más exitosos del momento y los distintos clubes de fans respaldan la mayor cobertura de sus integrantes. Con el reciente anuncio, diversas especulaciones de un posible desequilibrio en el septeto podría efectuarse, según algunos usuarios en redes sociales.

El grupo de Kpop ha demostrado que la solides y unión en BTS es lo que más reflejan en cada una de sus presentaciones. La reciente visita en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon" confirma que cada uno de los miembros están bien compenetrados y una posible separación de su líder no sería nada beneficioso para el septeto.