¿Vania Bludau quiere ser la Kim Kardashian peruana luciendo este vestuario? [FOTO]

Vania Bludau, modelo peruana que reside en Estados Unidos, alegró a sus fieles seguidores de Instagram con su sexy fotografía que ha compartido.

La exchica reality pues estar viviendo lejos de nuestro país, pero parece que nunca se olvida de sus admiradores, quienes están pendiente de cada publicación que hace en la citada red social. Por ello compartió una imagen donde se luce con un sexy trikini color melón.

En ella se observa a Vani Bludau en una terraza, sentada en una silla y con su brazo izquierdo sobre su cabeza haciendo una pose muy sexy para la instantánea que en tan solo 6 horas ha alcanzado los poco más de 32 mil 'me gusta y 314 comentarios en Instagram.

Pese a que la exintegrante de 'Combate' no ha escrito nada en su Instagram al momento de compartir esta foto, sus seguidores se han mostrado muy conformes con esta sexy fotografía, motivo por el cual no dudan en elogiarla y escribirle distintos piropos.

"Mi Morocha la más Hermosa 🇵🇪love you for ever !!Dios te siga bendiciendo y como siempre se lo digo para adelante, como elefante para atrás ni pata coger impulso. Bendiciones", le escribió @goliat26.

""Para qué mencionar lo hermosa que eres, si basta con verte", "me encanta su ropa de baño", "eres mi bella princesa de mi vida, mi love", fueron otros de los comentarios que Vania Bludao recibió en Instagram.

Una de sus seguidoras fue mucho más observadora y se dio cuenta que la exchica reality luce mucho más flaca pese a que padece de hipotiroidismo como en algún momento la misma Vania Bludau contó en el fenecido programa de América TV, Doctor TV.

"Como te mantienes flaca teniendo tiroides, dímelo", le preguntó @maribellopezdominguez.

Mientras que otra de sus fans no dudó en comparar a la expareja de Christian Domínguez con la empresaria y estrella estadounidense Kim Kardashian.