¿Quién es Nacho Palau, el hombre que vivió 26 años con Miguel Bosé?

Hasta hace unos días, solo los más allegados a Miguel Bosé y uno que otro periodista internacional sabían que durante 26 años mantuvo una relación con un escultor de Valencia, España cuyo nombre hoy figura en los medios de toda habla hispana: Nacho Palau. Y es que el músico, jamás lo reconoció al menos públicamente como su compañero y con quien, incluso, crió a sus cuatro hijos.

Ahora, muchos se hacen la pregunta, ¿quién es el hombre que por años cautivó el corazón del astro español? Escultor de profesión, pero formado en Ciencias Químicas, Nacho Palau conoció a Bosé a través de amigos en común llamado Francis Montesinos. Según consigna el diario ABC, eran principios de los años 90 y el joven era un aspirante a artista que se maravilló de inmediato con la voz de 'Morir de amor'. Sonrisa fácil y fanático de la vida al aire libre, cultiva un fiel grupo de amigos conformado por la modelo y actriz española Laura Sánchez y su esposo, el compositor David Ascanio, con quienes se les ha visto disfrutar de paseos por la playa, de acuerdo a medios españoles.

Discreto como su ahora ex pareja, Palau no posee cuenta de Instagram y sólo se pueden encontrar fotos suyas en las cuentas de sus amigos, como Bernardo Doral, o en la del estudio que comparte con Daniel Perandés (@perandresypalau). Según El País, el valenciano siempre ha privilegiado su vida personal por sobre la profesional, razón por la que su trabajo no es tan conocido y sólo se sabe que, como pintor, hizo algunas colaboraciones para el actor y director Jordi Mollá."Nacho Palau era prácticamente el marido de Miguel Bosé y juntos tuvieron cuatro hijos, Diego, Tadeo, Ivo y Telmo, todos de seis años", menciona la prensa. Tras la separación, el escultor se habría llevado a dos de los mellizos a España, mientras que el cantante se habría instalado en México junto a los otros dos. Pero el tema evidentemente no paró ahí, y ahora Palau quiere llevar a Bosé a los tribunales en pro de 'la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos'.