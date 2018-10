Magaly Medina arremete contra Paolo Guerrero y confiesa injusticia durante su juicio [VIDEO]

Magaly Medina recordó los 10 años que pasaron tras ser llevada a prisión por el caso de difamación en contra de Paolo Guerrero, quien logró la victoria en el juicio que remeció toda la farándula nacional; sin embargo, hasta el momento aún hay muchos detalles desconocidos entorno al caso, y hoy la periodista decidió hacer una fuerte confesión sobre la "injusticia" que vivió.

Como se recuerda, la conductora de televisión fue detenida cuando presentó en su programa 'Magaly TeVe' un presunto vídeo donde afirmaba que Guerrero había abandonado la concentración junto a la selección. Sus palabras provocaron que el jugador entable una demanda en su contra, la cual terminó ganando al llevarla a prisión por 5 meses.

Hoy la conductora recordó el duro momento en su cuenta oficial de Twitter. Primero compartió un vídeo donde se ve cómo era trasladada por las autoridades a prisión, pero a raíz de los polémicos comentarios en su contra, decidió responder algunos de los ataques que recibió, pero fue uno de sus argumentos el que más llamó la atención.

"Tu no estuviste en ese juicio. No dejar hablar a los testigos de la defensa es un juicio justo ? No me hagas reír. Sino sabes todo lo que paso. Ahórrate el comentario", comentó indignada Magaly Medina ante un comentario donde afirmaban que se le condenó a raíz de las pruebas que estaban en el expediente, y lo demás eran simples especulaciones.

El atacante de Magaly incluso afirmó que "fue bien sentenciada", provocando la furia de la pelirroja y el respaldo de sus seguidores, quienes no dudaron en arremeter en su contra y avalar la respuesta de la periodista. Incluso algunos llegaron más lejos al afirmar que el karma existe, y por ello ahora Paolo Guerrero no puede jugar fútbol.