¿Renzo Costa olvidó a Brunella Horna con nueva conquista? [VIDEO]

Brunella Horna habría quedado en el baúl de los recuerdos de Renzo Costa, quien está en boca de todos por el reciente video junto a Alexandra Mendez, la popular 'Chama'. En la reciente emisión de 'Válgame Dios', el 'Rey de los cueros' se le vio pasándola de lo más lindo con la guapa venezolana en una discoteca.

Si esto fuera poco, la 'Chama' se fue hasta su casa de playa de Renzo Costa donde continuaron la celebración. De acuerdo con las declaraciones de la venezolana, el ex de Brunella Horna solo sería un amigo con quien se divierte, incluso en el 'after party' (después de la fiesta).

Pese a que nunca se le vio juntos, ahora, ambos parecen haber coincidido mucho antes porque la 'Chama' se mostró muy cómoda y contorneando sus caderas en la barra de la casa de playa de Renzo Costa.

"No me acuerdo, no me acuerdo(...) No sé estábamos, imagino en el 'after party'", argumentó la 'Chama' cuando le preguntaron sobre la cercanía que tiene con el ex de Brunella Horna.

Todo inició el último fin de semana. La 'Chama', Bruno Agostini y Macarena Gastaldo se divirtieron entre copa y copa en una conocida discoteca; no obstante, las cosas hubieran quedado ahí si no se percataban de la presencia del ex de Brunella Horna, quien le habría invitado a Alexandra Mendez (Chama) a su casa.

"Yo fui con mi grupo de salida, estaba Renzo, llegamos todos juntos. Quedamos en vernos con Bruno, Macarena, todos estaban ahí. Renzo es mi amigo solamente", acotó la 'Chama' con una sonrisa algo nerviosa y de complicidad que tiene con el 'Rey de los cueros'.

De acuerdo con el informe emitido por 'Válgame Dios' de Latina, la 'Chama' podría estar interesada en el ex de Brunella Horna, quien no se ha manifestado sobre el particular hasta la fecha.

¡Aquí el video comprometedor del ex de Brunella Horna y la 'Chama'!