Leslie Shaw es criticada por sus 'salidas' con Nicola Porcella [FOTO]

La cantante Leslie Shaw está recibiendo todo tipo de comentario de parte de sus fieles seguidores de Instagram luego de ser vinculada con el integrante de 'Esto es guerra', Nicola Porcella.

Muchos de sus fanáticos recalcaron el talento que tiene la artista peruana en el ámbito musical, y que ella podría continuar creciendo sin necesidad de estar al lado de la expareja de Angie Arizaga. Por ello, la aconsejaron que se aleje del participante del reality juvenil de América TV, porque de lo contrario su carrera se iría para abajo.

"Sin mochilas te ha estado saliendo de p**. Así que sigue adelante, no necesitas de nadie más que de ti. Vamos gringa", "Una de las mujeres más bellas de Perú y que representa el género urbano nacional, como debe ser", fueron algunos de los mensajes que la cantante peruana Leslie Shaw recibió en Instagram luego de compartir una fotografía donde luce un ceñido pantalón y sexy polo que deja notar su abdomen.

Incluso algunos hicieron notar su molestia y no dudaron en escribir fuertes calificativos contra el integrante de 'Esto es guerra', sobre todo por cómo se expresa de su ex pareja Angie Arizaga, con quien tuvo una relación sentimental de casi cinco años.

"Que linda te ves. Eres una chica con mucho talento, no arruines tu futuro con un 'patán' como Nicola que anda en cada entrevista hablando de una mujer que le dedicó tiempo, años de sus vida para que él hable mal", "Regia, no pierdas tiempo con un pata como Nicola. Ese patita no está bien del 'coco'. Sigue adelante gringa" comentó @nexiyun.