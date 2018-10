Pedro Aquino le ‘roba’ el sueño a Becky G con golazo en Miami [VIDEO]

Pedro Aquino es el nuevo valor de la selección peruana. Tras su doblete en el partido amistoso que disputó la Blanquirroja contra Chile, el futbolista nacional ganó popularidad en Perú y en otros países, tanto así que una famosa reggaetonera compartió un video de su actuación del pasado viernes 13 de octubre.

A través de Instagram y horas antes de que la selección peruana se enfrente este martes 16 de octubre a su par de Estados Unidos en el Estadio Pratt & Whitney de Connecticut, la cantante norteamericana Becky G impactó a más de uno al colocar en sus historias un video de uno de los goles de Pedro Aquino, de 23 años, en un estadio de Miami.

En el corto video se puede apreciar a la intérprete de “Mayores” y “Sin pijama” observando la repetición de los goles del volante de la selección chilena en el ‘Clásico del Pacífico’ en la primera fecha del amistoso FIFA de octubre.

"No puedo dormir", es la corta leyenda del story de Instagram, donde Becky G tiene más de 12 millones de fanáticos. En tanto, el futbolista Pedro Aquino, quien no fue titular en el amistoso internacional contra Estados Unidos, apenas tiene 349 mil seguidores en dicha red social.

Pedro Aquino, una de las grandes apariciones de la denominada 'Era Gareca', lleva tres goles con la Blanquirroja. El primo fue ante Holanda en septiembre, y los otros dos ante Chile. Con su club el León de la Liga MX, lleva un gol en la presente temporada.



El ex Sporting Cristal ha pasado por distintas categorías con la 'Blanquirroja', en el 2011 fue parte del plantel Sub 17 participando en el Sudamericano de la categoría. En el 2015 fue parte de la Sub 20 y Sub 22 compitiendo en el Sudamericano y Juegos Panamericanos, respectivamente.