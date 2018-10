ernesto pimentel“Mi objetivo es dirigir”

Ahora que entramos en la recta final del año, ¿ya tienes planes para el 2019?

Primero tengo que agradecer al público porque ha convertido a ‘El reventonazo de la Chola’ en el programa número uno del humor, pese a toda la competencia que me han puesto. América TV ya me propuso continuar con el programa el próximo año, así que estaré, pero también quiero hacer cosas nuevas, como crear ficción.

¿Te provoca producir?

Más que producir, quiero iniciar mi trabajo en la dirección, ese es mi objetivo para el año que viene. Me gustaría hacer una serie de humor, no sé si será para el canal o tal vez lo venda. Netflix no suena mal.

¿La idea es hacer un proyecto con tus personajes?

Aún no lo sé, pero sí me gustaría explotar mis personajes o crear uno nuevo.

¿Y te has planteado hacer cine con la Chola Chabuca?

Eso lo voy a pensar porque mi idea es dirigir. Cada propuesta que he tenido para la película no me ha convencido, así que si hago algo, quiero que sea con el mayor cuidado. Lo que sí es concreto y lo haré antes de cerrar el año, es dictar un curso de teatro en La Plaza.

¿Cuál es tu relación con la docencia?

Estudié pedagogía teatral, no lo terminé, pero tengo treinta años de experiencia. Mis clases serán el 10 y 11 de noviembre. ❧