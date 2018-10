Ariana Grande terminó a Pete Davidson porque habría enviado fotos íntimas al fallecido Mac Miller

Ariana Grande y Pete Davidson cambiaron su estilo de vida y varias cosas en la relación, luego que el mes pasado se conociera la muerte de Mac Miller , cuyo deceso habría sido el punto de inflexión que llevó a su reciente ruptura, según indicó TMZ.

Fuentes cercanas a Ariana Grande y Pete Davidson indicaron a TMZ que la cantante estaba en un lugar increíblemente deprimente después de la aparente sobredosis mortal de su ex novio. Ella no se culpó a sí misma, siente que hizo todo lo posible para mantenerlo sobrio, pero eso la dejó con una carga emocional muy fuerte que no ha podido superarlo tan fácilmente.

Como consecuencia de la muerte de Mac Miller, los informantes a TMZ indican que Ariana Grande se dio cuenta de un par de cosas: no podía estar totalmente involucrada en su relación con Pete, y había anunciado un matrimonio inminente precipitado tras comprometerse.

Ariana Grande y Pete Davidson terminaron su relación este fin de semana y cancelaron su compromiso. Ella nunca señaló que las cosas fueran malas; hecho, Ariana estaba en 'Saturday Night Live' el sábado apoyando a Pete y nada parecía estar mal. Las personas que estaban allí dicen que se veían abucheadas, besándose y abrazándose detrás del escenario.

Hasta la fecha, ninguno de los artistas se ha pronunciado sobre el particular, aunque algunos medios rumorean que Pete Davidson envió fotos íntimas con Ariana Grande al fallecido Mac Miller, buscando terminar las esperanzas del rapero con la intérprete de "God is a woman".

