DIEGO BONETA“La nueva temporada de Luis Miguel, la serie será mejor”

Aunque no ha confirmado la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, Diego Boneta, protagonista y productor de la serie biográfica, adelantó detalles de lo que se contaría en la secuela.

“Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esta temporada que de su infancia. No hay libros, no hay nada, está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante”, dijo en entrevista con el diario La Nación de Argentina, país al que viajó para grabar un spot publicitario.

“Todavía no está confirmada al 100% la segunda temporada. Y ojalá filmemos aquí... Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha, no me quiero apresurar, pero tiene que estar muy bien hecha”, agregó el actor.

En ese sentido, evitó mencionar si el cantante ya dio el visto bueno para la segunda parte de la serie. “Son cosas que él me contó a mí, pero no sé en qué va a terminar. Él está de gira ahora, yo estuve en rodaje... No pudimos hablar, pero es muy importante que todo esté bien escrito porque es más delicada esta temporada. Tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas, y esas cosas no se pueden apresurar”.

Tras confesar que se dedicó un año entero solo a estudiar al cantante catalogado como ‘El Sol de México’, y que incluso para lograr la caracterización lo más fiel posible fue a consultar con su ortodoncista y se limó los dientes, Boneta contó la cercanía y confianza que ha desarrollado con Luis Miguel.

“Cuando lo conocí, le dije que admiraba mucho su valentía de estar abierto a contar algo que era tan difícil, que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, solo quería hacer mi trabajo lo mejor posible... Le di a entender que podía confiar en mí, que era importante que él supiera cuáles eran mis motivos y de ahí él también entendió lo especial que era tener esas charlas y se hizo una complicidad increíble”, refirió.

Boneta añadió que aquellas conversaciones nunca se incluyeron en la serie. “Luis Miguel a veces me decía ‘esto te lo digo a ti para que sepas, pero no quiero que salga en la serie’, y yo lo respeté de la misma manera en que me gustaría que se me respete. Eran temas bastante delicados”.

Aunque solo cuenta con 27 años, Diego Boneta se confiesa un apasionado de su trabajo no solo como actor, sino también a la hora de producir. El actor contó cuál fue su rol como productor en el lanzamiento de la serie para la plataforma Netflix. “Mi rol de productor es 100% creativo. Soy una persona sumamente apasionada en todo lo que decido hacer y me gustaría aprender de todo, saber de todo, estar lo más involucrado posible. Me involucré mucho en los guiones, personajes, elenco, el soundtrack, ir con ‘Kiko’ Cibrián que es quien ha producido a Luis Miguel, todo el lado creativo junto con Carla González, una de las productoras de las serie, y más”.

“No fui un

niño prodigio”

Boneta no tiene reparos en aceptar que, pese que a que ingresó al mundo de la música y a la actuación a muy temprana edad, ha sido el rol de Luis Miguel el que le ha permitido saborear el éxito.

“No fui un niño prodigio. No nací con un talento pulido, que sin tener que tomar clases habría la boca y los ángeles caían del cielo. Siempre fueron muchas ganas, mucha hambre, muy soñador. Los primeros cinco años de mi carrera fueron todo éxito, pero también he tenido momentos duros, en que no tuve éxito. Esos momentos difíciles me hicieron apreciar más lo que vivo ahora, no todo fue éxito”, finalizó.❧