Ani Alva:“No tenía en mente ser la más taquillera”

“Nunca fui ninguneada por ser mujer, pero sí por ser ‘chibola’”, comenta por teléfono Ani Alva (30), la directora peruana que más público llevó a las salas. Con ‘No me digas solterona’ tuvo casi un millón de espectadores. Mientras se alista para ser jurado del Mountain film Festival (inspirados en deportes de aventura) y tras filmar la secuela de ‘La peor de mis bodas’, está escribiendo una comedia protagonizada por mujeres.

- ¿Qué te parece ese ‘cintillo’ de ser ‘la cineasta peruana más taquillera’?

(Sonríe) En primer lugar, no tenía en mente que si llegaba a cierto número me convertía en la más taquillera. Me puse muy feliz porque había pasado por gran número de espectadores a la anterior(La teta asustada), de Claudia Llosa. Era como: ¡Wow! Pero a la vez, creo que lo más importante de esa noticia es incentivar a más cineastas jóvenes y mujeres a que se arriesguen.

- Después de varios meses, ¿crees que fue eso lo que atrajo a los auspiciadores y a los espectadores?

Creo que estamos en un momento en el cual ese tipo de voces femeninas están en pleno auge, aunque, te soy sincera, al inicio, la gente no confiaba en el proyecto, ¡ah!

- ¿No creían que sería taquillera?

No confiaban, yo sí. Confié en que la película iba a ser más taquillera de lo que ellos decían. Al principio decían que no “iba a vender tanto”, que era una película hecha para el nicho femenino. Pero no necesitas ser mujer para verla. Sí, está planteada desde una mirada femenina, que quizá eso era algo que faltaba en nuestro cine, a lo mejor las comedias románticas que se venían dando eran sobre el amor y felicidad de a dos, del príncipe azul...

- ¿Y qué tal fue la experiencia de elegir y dirigir a Angélica Aragón?

¡Uf! En realidad, el papel se lo di a una actriz peruana, pero me dijo que no. No puedo decir quién fue. Pero, si me volvían a decir que no, lo iba a tomar más suave(sonríe). Obviamente conocía el trabajo de Angélica. ¡Ha hecho como 80 películas y yo había hecho una! Le mandé el guion sin tener expectativa de que me dijera que sí. Angélica nos dio una cátedra de cine, además, es muy cálida.

Con Mon Laferte

La cineasta es amiga de la cantante chilena desde antes que firmara por Universal Music y de que el sencillo ‘Tu falta de querer’ se convirtiera en un ‘boom’. Mon Laferte podría colaborar para su próxima película.

- Tu próxima película, ‘Ahora sí me vuelvo loca’, la describes como una “comedia de amigas cuarentonas”. ¿Es una historia con similitudes al fenómeno Sex and the city o no?

No,no, te juro que nunca en mi vida he visto la serie, porque, cuando empezó era muy chica y ya de grande vi la película. Cuando hice ‘No me digas solterona’ fue porque a mí no me importa casarme ni nada, voy un poco en contra de la corriente. Nunca me he enamorado siquiera (ríe). Para mí el matrimonio era como lejano y no me importaba. Es que no puedo creer que haya gente a la que le importe tanto el qué dirán. Entonces, me parecía un poco gracioso cómo la gente puede sufrir tanto por amor. Yo he sido el paño de lágrimas de muchas amigas.

- Entre ellas, tu amiga Mon Laferte.

Con Mon, somos amigas desde hace 12 años, más o menos. De hecho, ‘Tu falta de querer’ la escribió en mi casa (sonríe). Yo la traía a Perú, la metía a bares y cada vez venía más público. Recuerdo que me hizo escuchar la canción y yo no sabía si abrazarla o pasarle kleenex, era muy fuerte. Ella ha venido luchando bastante. Ahora obviamente me enorgullece verla.

- ¿Tendrá participación en tu próxima película? Porque ya colaboró con la productora.

Siempre está la posibilidad, no sé si de que actúe, pero sí de que cante. Esta película trata de mujeres de cuarenta, porque todas mis amigas son mayores que yo, y creo que a esa edad es como un momento en que tienes una segunda oportunidad, tienes el tiempo para cumplir metas, de perdonar lo que no quisiste. Son cuatro amigas que no se ven hace mucho tiempo y se reencuentran con un propósito: una es soltera, otra casada, una es viuda y la otra divorciada. Lo grabaría en abril del próximo año. Quizá Mon pueda grabar la canción principal de la película, lo iba a hacer en ‘No me digas solterona’, pero tuvo que salir de gira.