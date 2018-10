¿Por qué Diego Boneta dejó 'plantado' a Marcelo Tinelli?

La visita de Diego Boneta a Argentina, ha puesto contentos a sus fans, pero no al famoso conductor Marcelo Tinelli, quien luego de anunciar al cantante y actor mexicano en su programa de televisión, 'Bailando 2018', tuvo que pasar el mal rato y negar dicha información. Según la prensa argentina, el supuesto desaire, es algo que jamás perdonará. Y es que su espacio, cuenta siempre con destacadas estrellas internacionales.

Boneta, se encuentra en Argentina para grabar un comercial y como era de esperarse, todos los conductores y programas, anhelaban tenerlo. Incluso, Marcello Tinelli, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Qué bueno que justo que arrancamos esta semana con el ritmo de los éxitos de Luis Miguel, venga a @ShowMatch a cantar @DiegoBoneta". La noticia alborotó a su fiel audiencia, pero al poco tiempo, el famoso presentador aclaró: "No está confirmado @DiegoBoneta en @ShowMatch !!!! Me escriben todos, pero les aclaro que es un deseo, porque lo admiro desde que lo vi en la serie de Luis Miguel en @NetflixLAT".

Y fue en el programa 'Intrusos' que se reveló que pese a que se empezó a gestionar la presencia del mexicano en el espacio de Tinelli, finalmente no se dio porque tenía un contrato de exclusividad con la empresa de bebidas, para la cual graba el comercial. Además, la periodista de espectáculos de dicho espacio, Marcela Tauro, señaló que posiblemente Boneta no aceptó porque está enfocado en su carrera como actor, no como cantante. Ante la confirmación que Diego no estaría en su set, Marcelo Tinelli se mostró bastante ofendido con la situación y en una de las galas dijo: "Boneta, Boneta, ¿qué pasa con Boneta? Era más fácil traer a Luismi". Otros rumores, apuntan a que el mexicano habría tenido interés en presentarse en el programa de Susana Giménez, pero ella se encuentra en Uruguay.