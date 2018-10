Kourtney Kardashian se enfrenta a seguidora en Instagram

Siempre en la noticia y en la polémica. Una integrante del famoso clan Kardashian pasó un mal momento, en sus redes sociales, lo que parece ya es habitual entre las famosas 'socialités'. Aunque, claro está, ellas no se quedan con los brazos cruzados y siempre buscan la manera de responder y, naturalmente, seguir haciendo noticia.

Fue el caso de una Kourtney Kardashian, a quien una seguidora de manera directa encaró, luego que ésta publicara una fotografía indicando que a veces es necesario "un día lejos". La Kardashian se dejó ver posando en traje de baño dentro de una piscina, pero el texto no fue del agrado de su seguidora quien no dudó en decirle que ella "nunca" trabajaba. Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido por Kourtney quien le respondió a su comentario diciendo: "Déjame responderte con todo el tiempo que tengo".

La respuesta en Instagram no se quedó ahí y agregó, "Oh, espera, mi abogado está en la otra línea para discutir 6 acuerdos de negocios, tengo una cámara en mi cara grabando la temporada DIECISÉIS de 'Keeping Up With the Kardashians' y crío a tres hijos maravillosos". Finalmente,le deseó bendiciones a su seguidora y le agradeció sus preocupaciones hacia ella. "Dios te bendiga a ti y a tus preocupaciones por mí", le escribió en su red social. En el plano sentimental, tampoco deja de hacer noticia. Lo más reciente es que tras su tormentosa relación con Scott Disick, ahora se deja ver con un nuevo galán que tiene 19 años menos que ella. Se trata del modelo Luka Sabbat de 20 años.