Scarlett Johansson, se impone y ganará igual que sus compañeros de 'Avengers'

El reclamo por igualdad salarial es una de las banderas de la lucha de género en el mundo de las grandes producciones cinematográficas. Y uno de esos casos de desigualdad de paga era el de Scarlett Johansson, quien recibía un sueldo mucho menor al de sus compañeros en 'Los Vengadores'. Esa realidad ha cambiado, ya que The Hollywood Reporter difundió que la famosa actriz firmó un fabuloso contrato por la película de 'Black Widow'. Concretamente se habla de 15 millones de dólares por el papel protagónico del film, centrado en la espía Natasha Romanoff.

Con este gran sueldo, Johansson recibirá lo mismo que Chris Evans y Chris Hemsworth ganaron por interpretar al Capitán América. Civil War, y Thor Ragnarok. Ahora ella se ubica como la actriz de Marvel mejor pagada. Además, después de ocho apariciones, será la segunda superheroína en tener su película en solitario, luego de Capitana Marvel. 'Black Widow' será dirigida por Cate Shortland y aunque todavía no tiene fecha de estreno, se espera para alrededor de 2020. La actriz ha dado vida al personaje de Natasha Romanoff en siete filmes: 'Iron man 2' , 'The avengers' , 'Capitán América: El soldado del invierno' , 'Avengers: Era de ultrón' , 'Capitán América: Civil war, Avengers: Infinity wary Avengers 4' que se estrenará en mayo de 2019. 'La viuda negra' será dirigida por Cate Shortland y aunque aún no se revela oficialmente la trama de la cinta, podría tratar el origen de esta espía rusa.

En lo personal, la actriz sigue dando qué hablar debido a que en medio de una sesión fotográfica quedó al descubierto un tatuaje que tiene en su espalda, unas grandes rosas acompañadas de un pequeño cordero decoran su espalda, un tatuaje que se conocía hasta ahora.