Cate Blanchett, buscó explicación a la muerte de su padre en cine de terror

La actriz Cate Blanchett, de 49 años, se ha confesado fan del género de terror desde su infancia, cuando vio 'The Scarlet Claw', de 1944, una película sobre Sherlock Holmes con Basil Rathbone. Años después, durante una charla en profundidad con John Lahr para la revista New Yorker, el entrevistador le sugirió que tal vez veía cine de terror para tratar de encontrar un sentido a la muerte de su padre, ocurrida cuando ella tenía 10 años.

"Jamás había reparado en ello. Y es muy posible que fuera así. Las historias en torno a la muerte me llamaban mucho la atención desde entonces. Puede que buscara comprender por qué había ocurrido", señaló la actriz, quien regresa a la pantalla grande en 'La casa del reloj en la pared', junto a Jack Black, una cinta de corte fantástico, dirigida por Eli Roth. "Le mostré el guion a mi hijo Dash y le encantó, así que, aunque tenía dudas, decidí reunirme con Eli", dijo la actriz australiana. "Me conquistó con su pasión, sus gustos eclécticos, su inteligencia y la cantidad de referencias que tenía en mente", agregó.

La cinta presenta a Lewis (Owen Vaccaro), un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan (Jack Black). Junto a su no menos singular vecina Florence (Cate Blanchett) formarán un trío que, recurriendo a habilidades sobrenaturales, tratará de frenar el fin del mundo. "Me atrajeron los elementos del proyecto", indicó la ganadora del Óscar por 'The Aviator' y 'Blue Jasmine'. "Conocía la historia (basada en la novela de John Bellairs, con ilustraciones de Edward Gorey), pero la había olvidado porque la había leído en primaria", añadió la artista, nominada a otros cinco premios de la Academia.