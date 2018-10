Bad Bunny y J Balvin son demandados por artista plástica [VIDEO]

Bad Bunny y J Balvin fueron denunciados por la artista plástica Paula del Toro Menegatto por la cantidad de 75 mil dólares, que justificarían el uso inadecuado de una de sus obras en el video "Si tu novio te deja sola".

De acuerdo con la artista, su obra que se encuentra en La Perla, en el viejo San Juan, Puerto Rico, donde se grabó el material audiovisual en mención, Bad Bunny y J Balvin no le pidieron autorización para agregar la misma con un fin comercial.

En la demanda interpuesta contra Bad Bunny y J Balvin se alega que hubo violación al derecho moral del autor y utilización de la obra sin consentimiento de la autora. Se expresa que como parte del video se hace una campaña para denigrar el género femenino, expresado en la letra del tema, que incluyen las líricas siguientes.

"Un cul$5# así no se encuentra en eBay. Este (órgano masculino) es tuyo, te lo tengo all night awake. Y yo siempre me maltrato viendo tus videos y tu retrato", se escucha en el material audiovisual "Si tu novio te deja sola", cuyas frases son 'denigrantes' que no se deben relacionar con las obras de la demandante.

"La obra plástica de la parte demandante Paula del Toro Menegatto que aparece en el video está relacionada con la dignidad de la compareciente. Además, la demandante tiene el derecho personalísimo sobre toda su obra plástica que aparece en el video para recibir o declinar el crédito, prevenir que sea alterada y decidir cómo se expondrá", explicó el licenciado Fernando Cervoni.

En otras palabras, si la letra no fuera tan grotesca, "denigrante" y le hubieran pedido permiso, quizás la demanda no se hubiera realizado.

Además, la defensa de la artista argumenta que han afectado los derechos morales de autor con el siguiente texto: "Alteraron la obra plástica, distorsionaron y laceraron la personalidad que tiene la creadora de la misma. Esto le ha causado serios daños, angustias y sufrimientos mentales a la parte demandante Paula del Toro".

Pese a que la demanda interpuesta en contra de Bad Bunny y J Balvin que solicita 75 mil dólares más gastos incurridos, no está en petición el cese y eliminación del video. De acuerdo con el documento, el monto es evaluado según el número de visualizaciones alcanzadas por la canción en mención.