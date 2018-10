Ariana Grande decide tomarse un descanso de la música por fuerte motivo [VIDEO]

Ariana Grande ha confirmado que se está tomando un descanso de la música después de haber pasado por el 'infierno', referido a la muerte de su ex Mac Miller. La guapa intérprete de 'No Tears Left to Cry' se defendió después de que un fanático la criticara de forma agría e irrespetuosa en redes sociales.

A la admiradora le ofuscó que Ariana Grande compartiera un video de tres minutos de su mascota (cerdo), cuando dijo que compartiría un video oficial para el tema 'Breathin', que ya se encuentra disponible en sus diversas plataformas virtuales (audio).

Respondiendo a alguien que calificaba su producción como 'perezosa', Ariana Grande contestó: "Esta era es hermosa para mí, pero no sé. He estado en el infierno y he vuelto y estoy haciendo todo lo posible por seguir adelante".

"Pensé que esto te haría reír mientras esperas el verdadero, porque tomé un descanso para cuidarme un poco. Mi b", acotó Ariana Grande con respecto a la ávida admiradora que le reprochó la ausencia de video para 'Breathin'.

Sus comentarios se producen después de que la cantante de 25 años, que acaba de lanzar su cuarto 'long play' en agosto, reveló que espera sacar otro disco en los próximos meses.

En tanto, Ariana Grande, quien recientemente admitió que estaba asustada por la idea de un tour, retornará al escenario el sábado para presentarse en la primera Gala de Barbara Berlanti Heroes en beneficio de F ** k Cáncer en Los Ángeles.

Además, saldrá al escenario en The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas el 29 de diciembre para iniciar el último fin de semana de este año, con Imagine Dragons regresando a su ciudad natal dos días después para llamar al 2019.