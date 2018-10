Tula Rodríguez se quiebra al hacer triste confesión sobre salud de Javier Carmona [VIDEO]

Tula Rodríguez regresó a la conducción del programa 'En boca de todos', tras ausentarse durante varios días para darse un respiro junto a su hija a raíz de la terrible situación que viven por la salud de Javier Carmona. Hoy la actriz reveló algunos detalles de la dura situación que enfrentan y terminó quebrándose ante las cámaras.

Como se recuerda, Tula se ausentó durante una semana para realizar un viaje junto a su pequeña hija Valentina, con la intención de pasar más tiempo juntas y lograr distraer su mente del momento duro que enfrentan, por ello no dudó en agradecer a Maju Mantilla por haberla apoyado durante estos días.

"Me fui unos días, estuve con mi hija, pendiente de algunos temas en la casa. Ya estoy por aquí, regresando nuevamente y Majito se ha ido esta semana. Así es que eso es lo bueno de tener compañeros, que nos podemos apoyar", manifestó para América Espectáculos.

La conductora reveló que hizo un viaje corto a Ica en compañía de su pequeña, para relajarse y conversar más con su engreída sobre el problema de salud que tiene su padre, quien fue llevado de emergencia al hospital por un infarto que pudo acabar con su vida.

"No es fácil, pero tengo que estar bien porque mi hija me necesita. Entonces no me puedo quebrar. Así es que por eso era importante para ella poder salir, desconectarse, por eso nos fuimos a Ica, a la piscina, a que ella tome sol, a encontrarnos, a hablar de la situación", dijo la actriz, quien se mostró con los ojos cristalizados al recordar a su esposo y la situación que enfrenta por su delicado estado.

Tula dejó en claro que será fuerte para estar firme junto a su hija, además el trabajo la ayudaría a despejar su mente, por lo que no dudó en regresar al programa. "Dios pone pruebas y él tiene control y nada es casualidad y todo viene para bien. Esto (mi trabajo) me desconecta y me hace muy bien trabajar", concluyó.