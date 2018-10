Becky G y sus fotos del pasado que asombran a más de un fan por el cambio físico [FOTOS y VIDEO]

Desde que Becky G lanzó “Mayores” en julio del 2017 en YouTube su carrera musical se alzó como la espuma pues alcanzó su mayor popularidad. Rebbeca Marie Gómez, nombre real de la artista estadounidense, empezó a subir videos interpretando canciones populares en YouTube en el 2011.

Con el paso de los años la intérprete de “Sin Pijama” se ha realizado varios retoques que son evidentes por las fotos publicadas en las redes sociales, antes de que su fama estalle. Lucía mucho más delgada, una nariz más gruesa, unos senos más pequeños y glúteos no tan voluptuosos, pero ahora sus fotografías son un éxito en Instagram por lo bien que luce.

En 2012 colaboró con Cody Simpson y Cher Lloyd. Luego en 2013 tuvo su debut con su sencillo oficial "Becky from the Block", poco después salió su segundo sencillo, "Can't Get Enough" con la colaboración de Pitbull.

En 2016 lanzó su primera canción en español, "Sola", después "Mangú". En 2017 sacó "Todo Cambió" y también su hit "Mayores" en colaboración con Bad Bunny, mientras que en 2018 salió "Sin Pijama" junto a Natti Natasha.

Becky G tiene en Instagram casi 13 millones de seguidores que día a día la sigue para saber sobre ella.