Mario Hart habla por primera vez del nuevo galán de Alejandra Baigorria

Mario Hart y Alejandra Baigorria tuvieron una relación de varios años, incluso convivieron por algunos meses, pero la relación llegó a su fin porque él no quiso casarse; sin embargo el piloto de autos cambió de opinión y contrajo matrimonio en Huaral con la modelo venezolana Korina Rivadeneira.

Mientras Mario Hart logró una estabilidad amorosa con Rivadeneira, Alejandra Baigorria fue relacionada con varios chicos del espectáculo local, hasta que se enamoró de un hombre que no pertenece a la farándula.

Sobre este nuevo romance de la participante de ‘Esto es Guerra’ con Arturo Caballero, Mario Hart no se hizo problemas en opinar.

La figura de ‘Combate’ le deseó lo mejor a su expareja Alejandra Baigorria con su nuevo galán. “(Estar enamorado) es una etapa linda, qué bueno por ellos. Bien por ella (Alejandra) y su pareja. Siempre desearé lo mejor a todos, que sean felices”, manifestó Hart sobre el buen momento sentimental de la rubia de Gamarra con Arturo Caballero.

Mario también habló de su nueva faceta como conductor del bloque de espectáculos de ATV y señaló que este trabajo es un nuevo paso en su carrera televisiva. “Quiero demostrar que se puede hacer farándula sin hablar mal de nadie, limpio sin poner veneno como siempre caracterizó a otros programas”, expresó el piloto.

Así como Mario Hart señala que no tiene problemas en hablar de su ex pareja en su segmento de farándula si la noticia así lo amerita, el piloto tampoco tema hablar de Magaly Medina, quien justamente era la encargada de dar las noticias del espectáculo en ATV.



“Y estoy en contra de eso, en contra de espectáculos mala onda, que buscan destruir al personaje en vez de resaltar lo bueno. Ese fue el perfil de Magaly por mucho tiempo, finalmente eso le trajo problemas. No deseo el mal a nadie, tampoco me creo conductor, estoy aprendiendo”, finalizó la mano derecha de Marisol Crousillat en Combate.