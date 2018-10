Hermanastra de Meghan Markle quiso visitarla en palacio de Kensington y le cierran las puertas

Meghan Markle sigue apareciendo en los titulares por culpa de su familia. Luego de que su hermanastra lamentara en televisión británica que la esposa del Príncipe Harry no la recibió en el palacio de Buckingham (Londres), Samantha Markle optó por otra forma para poder ver a la exactriz estadounidense.

El último fin de semana Samantha Markle, de 53 años, se dirigió al palacio de Kensington, donde viven Meghan (37), Harry y otros miembros de la realeza, con el fin de que su hermana menor la reciba y le dé la oportunidad de pedirle perdón de frente.

Según los reportes publicados por 'The Mirror', los oficiales responsables por la seguridad en el palacio de Kensington (Londres) no le dejaron entrar a Samantha Markle, quien llegó en una silla de ruedas que fue empujaba por su compañero sentimental, porque no contaba con una invitación.

Si bien le negaron la entrada a la hermanastra mayor de la Duquesa de Sussex, Samantha Markle logró dejarle con los guardias una nota para que le entreguen a la esposa del príncipe Harry.

Las fotos de la llegada de la pareja a las afueras del palacio de Kensington muestran al novio de Samantha dándole una carta a uno de los guardias. La mujer también fue fotografiada sosteniendo máscaras con los rostros de Meghan y Harry, que compró de un puesto de recuerdos.

"Esta fue una gran movida de parte de la hermana de Meghan, el intentar ver a su hermana cara a cara y el hecho de que fue rechazada habla claro", dijo una fuente de The Mirror.

"Esto es lo más cerca que Meghan ha estado físicamente de ese lado de su familia desde que se casó (en mayo pasado) y empezó a formar parte de la familia real, pero el staff del palacio claramente recibió instrucciones de no permitir su acceso", añadió el informante.



Tras ser rechazada una vez más por su hermanastra, la mujer se pronunció en las redes sociales. "Todos amarían saber lo que hay en esa letra", tuiteó Samantha este domingo.

Enfrentamiento familiar

Samantha Markle, quien padece de esclerosis múltiple, se encuentra distanciada de Meghan Markle. Pero al parecer ahora quiere pedirle perdón por haberla criticado duramente en las redes sociales.

Samantha no tuvo la mejor predisposición con Meghan debido al trato que la ex actriz ha tenido con su padre Thomas Markle (74), quien no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada el pasado mes de mayo.

Como se recuerda, Thomas Markle reveló que la duquesa cortó los lazos con él después de su boda real y luego de que se descubriera que se había aliado con un grupo de paparazi para montar unas fotos a cambio de dinero.

Debido a su error, él emitió súplicas públicas en un intento por reconciliarse con Meghan. Pero todo indica que no ha logrado su objetivo.