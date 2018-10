Roberto Mosquera amenaza con besar a Julio César Uribe en la boca [VIDEO]

El amor rondó los estudios de Fox Sports Radio Perú cuando Roberto Mosquera le expresó su cariño a su amigo y colega Julio César Uribe durante una explicación de comunicación dentro de un equipo de fútbol. El video puede apreciarse en YouTube.

El director técnico de Royal Pari de Bolivia fue el invitado especial del programa del día lunes para compartir su visión del fútbol y comentar las noticias deportivas del momento. En un momento, el conductor Mathías Brivio le preguntó sobre las distintas formas de comunicarse con los jugadores para motivarlos a lo que Mosquera respondió con su peculiar manera de explayarse.

Mosquera distinguió entre las personas "visuales", "auditivas" y "kinésicos", dada su predisposición para recibir mejor o peor los estímulos de distintos aspectos sensoriales. "Mi última hija es auditiva, (para que entienda) le tengo que hablar, Julinho es kinésico, si quiero venderle una idea o cambiar una conducta o enseñarle algo...(hace el ademán de abrazarlo)", explicó el DT.

En ese sentido, Mosquera continuó con los ejemplos de las personas "kinésicas" o que responden mejor cuando las palabras vienen acompañadas de contacto físico. La explicación transcurría con normalidad hasta que hizo el ejemplo con Julio César Uribe e hizo una broma que provocó las carcajadas de los demás panelistas.

"Yo no lo puedo agarrar a Jorge Soto, el no es kinésico, no le gusta mucho (que lo toquen), yo con él (se dirige a Uribe) me beso porque los dos somos kinésicos, nos besamos...en la boca algún día", expresó Mosquera para luego estallar en risas y abrazar a su amigo.

Cabe recordar que Mosquera y Uribe jugaron juntos en Sporting Cristal, dirigieron varios equipos del fútbol peruano, enfrentándose en varias ocasiones, y mantienen una amistad de varios años.