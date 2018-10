Fabio Agostini le sorprende con increíble detalle a Mayra Goñi [VIDEO]

Fabio Agostini cada día busca la manera de seguir conquistando el corazón de su amada Mayra Goñi y comparte un hermoso video en Instagram que ha generado distintas emociones en sus miles de seguidores.

La actriz Mayra Goñi, protagonista de la novela 'Ven, baila quinceañera', vive su momento amoroso a plenitud, pues su relación con el español Fabio Agostini poco a poco se está fortaleciendo y el sentimiento cada vez más fuerte.

Y se nota aún más con la última publicación que el exintegrante de 'Esto es guerra', donde comparte un video donde ambos en Capadocia, una región histórica de Anatolia Central en Turquia. Un lugar que muestra destaca por su despliegue de paisajes que sorprende por su belleza natural, que se puede observar mucho mejor al subir a un globo aerostático.

Y que al parecer la pareja del momento, Mayra Goñi y Fabio Agostini habrían disfrutado de esta aventura, por lo que el español no dudó en compartir un video previo a su paseo. Incluso se escucha una romántica música de fondo.

"Turquía, La Capadocia, un lugar increíble para conocer antes de morir. Puedo decir que tuve la suerte de conocerlo y con mi pitufa Mayra Goñi", fu el mensaje que el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 660 mil seguidores.

Los fanáticos de Fabio Agostini de inmediato le escribieron sus impresiones al ver este clip que demuestra el amor que tiene por la protagonista de 'Ven, baila quinceañera'. telenovela que se transmitía por América TV.

Uno de sus tantos fans considera que la joven actriz peruana es una excelente mujer para el español, por su sencillez.

"Me encanta verte así, tan tierno y muy enamorado. Puedo decir que te tocó el amor que esperaban para dar el segundo paso, convivir y luego comprometerse. No la dejes ir Fabio Agostini, Mayra es linda y muy sencilla, me encanta para ti. Se puede decir que el destino te estaba guardando una mujer como ella. Besos a los dos", escribió @cruzadoanne.