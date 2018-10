Bruno Mars está de cumpleaños y estas son sus mejores canciones [VIDEOS Y FOTOS]

Bruno Mars es uno de los mejores cantantes en la actualidad, incluso ha sido considerado el sucesor de Michael Jackson, y hoy celebra sus 33 años llenos de éxitos.

El cantante, coreógrafo, compositor y productor musical nació un 8 de octubre de 1985, en Honolulu, la capital del estado de Hawái, su padre lo bautizó como "Bruno" por su parecido al luchador profesional Bruno Sammartino.

A lo largo de su carrera ha lanzado tres discos: Doo - Wops & Hooligans que fue su debut, Unorthodox Jukebox y por último, 24K Magic.

Peter Gene Hernández, más conocido como Bruno Mars ha demostrado su talento desde pequeño, inclusive fue presentado como el "Pequeño Elvis" por The New York Times, papel que obtuvo luego para la película 'Honeymoon in Vegas'.

Además de cantante, Bruno Mars también es compositor. Antes de ser conocido artistas de la talla de Adama Levine, Sean Kingston, Travis McCoy, Cee Lo Green , Snoop Dogg, Adele, Flo Rida, entre otros, han interpretado canciones escritas por él.

Entre uno de sus espectáculos más aplaudido fue cuando encabezó el medio tiempo del Super Bowl XLVIII en el 2014, y tuvo como invitados a los Red Hot Chili Peppers. Mars se convirtió en el primer cantante con menos de 30 años en participar de este show.

Bruno Mars se ausentó cerca de cuatro años, sin embargo, el 7 de octubre volvió a la música con nuevos éxitos para alegría de sus fans.

En noviembre del año pasado, Bruno Mars pisó suelo peruano para ofrecer un gran concierto en el Estadio Nacional, y albergó a casi 50 mil personas.

El cantante estadounidense no decepcionó a sus fans, hasta se atrevió a decir una frase en español que hizo remecer el lugar: “Te quiero mucho, flaquita”.

Aquí te dejamos las mejores canciones del cumpleañero Bruno Mars:

Just The Way You Are

Uptown Funk ft. Mark Ronson

That’s What I Like

Finesse ft. Cardi B

24K Magic

Grenade

Locked out of heaven

Treasure

When I Was Your Man

Gorilla