Difunden video sexual de Danna Paola ¡en la ducha! [VIDEO]

‘Élite’ es la nueva serie de Netflix que ha dado qué hablar en diversas partes del mundo. Tras el estreno de la primera temporada el pasado viernes 5 de octubre, la producción española remeció las redes sociales por una candente escena de la mexicana Danna Paola con el actor Miguel Bernardeau.

Danna Paola, de 23 años, protagonizó titulares en México, España y en otros países por su ardiente escena de sexo en la segunda serie original española de Netflix, pues es la primera vez que la popular actriz mexicana se desnuda.

Cabe recordar que en ocasiones anteriores, la artista mexicana ya había sorprendido a sus seguidores con fotografías en las que derrochaba sensualidad, pero nunca se había animado a mostrarse como Dios la trajo al mundo.



La actriz y cantante Danna Paola causó polémica en redes sociales desde el primer capítulo de ‘Elite’, donde da vida a a ‘Lu’, una sensual y manipuladora joven de preparatoria. Al parecer es la antagonista de la historia que está marcada por el racismo, el VIH, los dramas adolescentes, relaciones amorosas, los tríos sexuales y hasta un asesinato.

En la polémica escena se ve a ‘Lu’ teniendo relaciones sexuales con Guzmán (Miguel Bernardeau), uno de sus compañeros, mientras se baña en las regaderas de Las Encinas, el colegio más exclusivo del país al que llegan a estudiar tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.



En esta llamativa escena que no pasó desapercibida pese a que solo duró unos 30 segundos, Danna Paola no dejó nada a la imaginación y presume su trabajada anatomía. Cabe indicar que las imágenes fueron debidamente cuidadas para no cruzar el límite entre lo artístico y lo vulgar.



Danna Paola ya había adelantado que en ‘Elite’ verían su primer desnudo. "Les va a encantar Élite, no se la pueden perder, es un thriller dramático, muy desinhibido, sensual, es muy crudo también, entonces tenemos también bastante propuesta y sé que les va a gustar muchísimo, todo tiene un reto en la vida", expresó Danna Paola antes del estreno de la serie de Netflix que ella protagoniza y que busca desplazar a ‘La casa de papel’.

En ‘Elite’, serie que cuenta con ocho capítulos grabados completamente en resolución 4K, también participan actores de la talla de Itzan Escamilla (Las chicas del cable, El Ministerio del Tiempo), Arón Piper (15 años y un día), Ester Expósito (Estoy vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) y Omar Ayuso, quien hace su debut con ‘Elite’. También están Marí Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, actores de ‘La casa de papel’.



Por otro lado, Danna Paola no deja de lado la música. Recientemente estrenó su tema de reggaeetón ‘So Good’, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.