Kendall Jenner usa 'bikini hot' y alarma a fans con estado de su cuerpo [VIDEO]

Se robó la atención de los usuarios en la plataforma. La bella modelo estadounidense Kendall Jenner se ha convertido en un icono de la moda y modelo a seguir de muchas jóvenes. En su cuenta de Instagram mostró una serie de contenidos en los que expresa su alegría por iniciar sus vacaciones lejos de las pasarelas y sesiones de fotos.

Kendall Jenner, quien es imagen de reconocidas marcas, compartió con sus fieles seguidores un sexy video en el que podemos verla luciendo un diminuto bikini de color azul, el cual deja ver su esbelta y delgada figura. En la grabación casera que realizó para la red social Instagram se le aprecia disfrutando de una tarde de piscina al lado de sus amigos.

Una escena curiosa que se logra ver en el video de Kendall Jenner es que se encontraba refrescándose durante una llovizna. Incluso, se le puede ver saliendo de la piscina por la intensidad de las gotas de lluvia. El video se ha convertido en uno de los más vistos de su cuenta, llegando a superar los cinco millones de reproducciones.

La modelo y participante del reality show 'Keeping Up With The Kardashians' también compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías, las cuales acompañó con la descripción. 'Inner peace is the mission' (la paz interior es la misión).

Mientras algunos usuarios destacaban su sensual figura, otros le expresaron su preocupación al verla con una 'extrema delgadez', la cual fue relacionada con el estrés o 'dietas estrictas' durante el mes más importante en la industria de la moda.