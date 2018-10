Lady Gaga: "Mi primer sueño fue ser actriz"

Ganadora del Globo de Oro 2016 por la serie 'American Horror Story', la estrella de la música pop, Lady Gaga, confesó que, antes de lanzar su carrera como cantante, su intención era debutar como actriz. "El primer sueño que tuve en mi vida fue el de ser actriz", declaró la ahora protagonista del remake de 'A Star is Born' ('Nace una estrella'), que se estrena el jueves 11 en Perú.

Gaga comentó que para lograr su primer papel en Hollywood, le dedicó tiempo a estudiar actuación, aunque, no pasó los castings. "Fui a una escuela de actuación, estudié el método Stanislavski, pero no era buena en las audiciones". Por ello, tras algunos fracasos, a los 19 años abandonó " su sueño" y se volcó a la música. "Sabía tocar el piano, cantar y bailar".

De otro lado, tal como alguna vez le sugirieron a Barbra Streisand, la cantante contó que algunos productores le pidieron hacer cambios en su físico. "Cuando estaba empezando (en la música) me dijeron que tenía que operarme la nariz, pero no lo hice porque quería ser yo", reveló en una entrevista a Sky News. Pero, aseguró que a diferencia de su personaje 'Ally', ella no perdió las ganas de seguir buscando una oportunidad en New York. "Ally no es así. Ally se ha rendido por completo. Tiene más de 30 años, está hastiada de la industria de la música, y la gente le dice que no es lo suficientemente bella, que nunca podría lograrlo", comentó.