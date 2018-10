Jean Paul Strauss remece Facebook con grave acusación contra Renzo Reggiardo [VIDEO]

Jean Paul Strauss remeció a sus seguidores de Facebook con una publicación, donde acusó directamente a Renzo Reggiardo por no pagarle una deuda de hace dos años, además en la denuncia pública detalle que fue amenazada por el candidato por Perú Patria Segura con sus "compinches".

El cantante usó su cuenta oficial de Facebook para realizar la denuncia pública contra el candidato a la alcaldía de Lima. Según el intérprete, el político lo estuvo difamando en su círculo social, además reveló que también mantendría fuertes deudas con otras personas.

"No sólo no quiere pagarme después de dos años de perseguirlo, sino que me manda a amenazar con sus compinches y me difama por todos lados basándose en mentiras (su estilo de vida)", dice parte del polémico mensaje, donde revela la existencia de una supuesta denuncia por estafa en Estados Unidos en contra del candidato.

El cantante aprovechó la publicación para arremeter contra el plan del candidato, además aseguró que existían cobros en su app de denuncias. "No tiene plan de gobierno, no tiene idea de que hacer con la delincuencia como lo ha demostrado en su labor como congresista y con su app de denuncias con la que cobra casi 2 soles por minuto de llamada, gran negocio en un país agobiado por la delincuencia", aseveró a través de Facebook.

Jean Paul Strauss culminó con un llamado al voto inteligente, destacando las propuestas que debería tener un candidato para la alcaldía de Lima, generando algunos comentarios en su red social.