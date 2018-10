¿Pablo Heredia pidió perdón a Ale Fuller por ampay y retomaron relación?

Un nuevo inicio. Luego de culminar las grabaciones de 'Ven, baila, quinceañera', el actor argentino Pablo Heredia continuó trabajando con América TV en la nueva telenovela protagonizada por Alondra García Miró, 'Te volveré a encontrar'. El extranjero aprovechó su soltería para centrarse en su trabajo.

Pablo Heredia, quien fue pareja de la actriz Alessandra Fuller, se animó a hablar sobre el futuro de su relación con la estrella de las pantallas chicas. Para sorpresa de sus seguidores, el actor envió un letal comentario que daría por muertas las posibilidades de un nuevo romance con la peruana.

En conversación con un medio local, el actor Pablo Heredia comentó que él se siente cómodo con su soltería, luego de ser 'ampayado' por el programa de espectáculos 'Válgame Dios', que emite Latina. En las escenas que se mostraron en televisión se puede ver a la expareja de Alessandra Fuller saliendo de una discoteca junto a una bella joven, a quien besa en la calle y luego la lleva a su departamento.

Pablo Heredia aseguró al medio de comunicación que Alessandra Fuller ya debe estar rehaciendo su vida lejos de él. “Hace seis meses que estoy solo, el hecho que me hayan visto con otras mujeres, es normal. El luto o no luto, no importa. Calculo que ella también está haciendo su vida”, mencionó el actor para Trome, descartando su arrepentimiento de haberse besado con la joven de identidad desconocida.

El regreso de Alessandra Fuller a Perú da señales de que ella podría sumarse al elenco de actores de 'Ojitos hechiceros 2', telenovela en la que también actuará su expareja, quien dará vida a un villano.