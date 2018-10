Bradley Cooper: "Lady Gaga me dejó absolutamente impresionado"

En una entrevista concedida a la revista W Magazin, el actor Bradley Cooper ha confesado que 'se enamoró artísticamente de Lady Gaga' desde el primer día que la conoció y que tenía claro que quería actuar y dirigir, a la vez, en una película como 'Nace una estrella'. "Siempre he pensado que tenía en mí seis personajes y ya he hecho unos cuantos de ellos. He sido un soldado, un músico, un cocinero, un hombre desfigurado. Quiero ser un director de orquesta. Y luego, ¿quién sabe?".

Sobre Lady Gaga contó que fue sumamente difícil convencer a la productora de que era la indicada para protagonizar su película. "En realidad no conocía la música de Lady Gaga, explica Cooper respecto a la primera vez que la vio en una gala benéfica a la que acudió con su madre. "Tenían un invitado musical sorpresa, y Stefani llegó con su pelo echado hacia atrás y cantó La Vie en Rose. Me quedé absolutamente impresionado. Al día siguiente llamé a su agente y juntos fuimos a casa de Stefani (Germanotta, nombre de cuna de la cantante) en ese momento. Conduje hasta Malibú, nos sentamos en su porche y lo siguiente que recuerdo es a mí comiendo espaguetis con albóndigas y diciéndole: '¿Podemos cantar un canción juntos?".

Así lo hicieron y tras tocar y cantar juntos al son del piano, lo decidió. "Ninguna actriz me daría musicalmente lo que necesitaba que me diera Stefani en 42 días de rodaje. Necesitaba plutonio. Y el plutonio es la voz de Stefani en Nace una estrella. Ella una de las mejores artistas de la historia. Hicimos una especie de pacto: creí en ella como actriz y ella creyó en mí como músico", reato.

El trabajo fue duro pero Bradley Cooper se organizó de tal manera que las cosas salieron mejor de lo que esperaba. "Hicimos un plan completo de mi agenda. Me levantaba y hacía ejercicio, y después dos horas de guitarra y dos de clases de piano. Comía. Después venía Lukas Nelson, mi colaborador, y escribíamos música durante hora y media. El resto del día escribía el guión. Irina (Shank, su esposa) estaba embarazada, así que encajó bastante a la perfección. Lea nació una semana antes de empezar el rodaje", confió.