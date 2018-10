Lady Guillén volvió a su programa y rompió en llanto al recibir tremenda sorpresa [VIDEO]

La conductora de televisión volvió a su programa 'Tengo algo que decirte', que se transmite por Latina, tras varias semanas de ausencia por motivo de dar a luz a su primera hija, a quién le puso de nombre Victoria.

Este regreso de la también abogada fue recibida con tremenda sorpresa, por parte de la producción del programa, que la emocionó hasta las lágrimas y conmovió también al público. Se trata de una pintura que muestra a la madre de Lady Guillén cargando a su nieta recién nacida, algo que la también abogada siempre ha querido.

Ella contó la alegría que tuvo al vivir muchos años con su madre y lo feliz que está de que su primera hija haya nacido en el mismo mes que su progenitora.

"Han pasado muchos años de mi vida que he disfrutado de mi mamá, 31 años. Y por casualidades de la vida mi hija ha nacido en el mismo mes que mi madre nació, son pocas semanas se llevan de diferencia", dijo con lágrimas en los ojos la conductora de 'Tengo algo que decirte'.

"Me hubiese gustado que mi mamá estuviera en mis momentos más hermosas, como mis nueve meses de embarazo, mi parto, pero no la tuve, me tocó vivir esta etapa sin ella", agregó la conductora de TV al recibir tremendo detalle del programa y que la modelo Valeria Piazza estuvo encarga de entregar.

Lady Guillén también recordó otra sorpresa que los encargados de la producción de 'Tengo algo que decirte' hace tiempo, donde contó que su progenitora era el amor de su vida.

"Mis dos Victorias. Victoria mi mamá y Victoria mi hija. En algún momento, cuando empezó el programa ustedes me hicieron una sorpresa, me trajeron a mi mamá, y me preguntaron lo que ella significaba para mi, y yo dije: el amor de mi vida. El amor de mi vida se fue al cielo y desde allá me ve".