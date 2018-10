EEG: Michelle Soifer fue eliminada del programa por Rosángela Espinoza [VIDEO]

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza estuvieron en medio de una polémica desde la semana pasada, pues el programa 'Esto es guerra' tenía que buscar una solución para definir por fin cuál de ellas se quedaba en el reality. Y una de las mejores alternativas que eligió el 'Tribunal' fue que -hoy lunes- ambas se enfrentaran en un difícil circuito de competencia y quien pierda quedaría.

Y así sucedió, la popular 'Michi' y la 'Chica Selfie' se enfrentaron en juego. Pese a los grandes esfuerzos de las participantes, Rosángela demostró que ella debería continuar en el programa, por ello consiguió ganar a Michelle Soifer.

Tras el término de este enfrentamiento, Michelle Soifer y Rosángela no dudaron en pronunciarse ante el resultado y ambas sorprendieron sus declaraciones, pues si días antes se decían de todo el uno a la otra, ahora se mostraron más calmadas e incluso se dieron un abrazo.

"Igual estoy contenta porque hace tiempo que no hacía un circuito. Esto feliz con el resultado, de haber recibido tanto apoyo de mis compañeros. Y de alguna forma felicitar a Rosángela, sonará raro, pero creo que uno también tiene que reconocer cuando una persona se esfuerza y lo logra, y creo que en estos momentos ella lo hizo así. De hecho que a nadie le gusta irse, pero es parte de y me gustó que sea de esta manera y no a dedo o por votaciones, sino en lo que realmente somos que es compitiendo", dijo muy serena la popular 'Michi'.

Mientras tanto, la conocida 'Chica selfie' reveló que aunque haya ganado en este circuito y así conseguir eliminar a Michelle Soifer del reality, le gustaría volver a competir con ella.

"Cada mañana hay un nuevo comienzo Michelle, y que sea una nueva oportunidad a ver si puede regresar a Esto es guerra. Agradecer a mis compañeros que estuvieron a mi lado, cada grito es una motivación para mi. Michelle espero que regreses y poder volver a competir contigo, de verdad que me gustó", dijo emocionada la popular 'Chica Selfie'.

Aunque todavía no sebe muy bien el futuro de la popular 'Michi', es importante recordar que la Cathy Sáenz, una de las productoras del reality 'Combate, el origen del origen', pidió que regrese al programa de ATV.