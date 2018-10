EEG: Mario Irivarren estuvo al borde del llanto tras sufrir lesión en el hombro [VIDEO]

Tenso momento se vivió en el programa 'Esto es guerra' luego de que Mario Irivarren se quejara de dolor en el hombro izquierdo al inicio de juego, por lo que tuvo que ser atendido de inmediato por los médicos del programa.

Al observar la repetición de las imágenes para entender qué habría provocado esta lesión en Mario Irivarren, se puede ver que al momento de intentar jalar la cadena -con la que están sujetados los dos bloques de troncos-, el chico reality sintió un tirón en el hombro que le impidió continuar con el juego.

"Se me volvió a salir (el hombro), como la vez anterior. Me da rabia, porque cada vez que estoy cerca a una final, entrenando, dando lo mejor de mi me pasan estas cosas. Me da cólera y no entiendo por qué. Yo me cuido, como bien, entreno, soy precavido y me da cólera que me pasen estas cosas toda la vida. Quiero recuperarme, competir, sacarme la mugre, pero me da cólera", dijo algo molesto Mario Irivarren mientras sostenía un hielo encima de su hombro.

Ante este fastidio del novio de Ivana Yturbe, el conductor de 'Esto es guerra', Mathías Brivio, le dijo unas palabras motivadoras para que pueda superar de alguna manera este lamentable hecho.

"Tranquilo, no pienses en negativo, piensa en positivo y vas a ver que vas a salir pronto de esto [...] o busques el por qué en algo negativo sino que por algo positivo están pasando las cosas. Así que a recuperarse", aconsejó el compañero de María Pía Copello.

Tras estas declaraciones Mario Irivarren recibió el cariño de parte de sus compañeros.