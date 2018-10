Mon Laferte cantará 'Feliz Navidad' a dúo con Gwen Stefani

La cantante y ex jurado de The Voice, Gwen Stefani, lanzará una versión de lujo de su disco navideño You Make It Fell Like Christmas, en el que hará un dúo con la chilena Mon Laferte, quien el último fin de semana ofreció un concierto en Lima.

Este disco fue estrenado el año pasado,pero esta vez la ex vocalista del grupo No Doubt sumará cinco nuevos temas a los 12 que ya componían el material, y uno de ellos es la clásica versión del tema Feliz Navidad que grabará a dúo con Mon Laferte.

A través de redes sociales, Mon Laferte ha optado por mantener perfil bajo y no dar declaraciones; sólo ha compartido las publicaciones de la prensa internacional que confirman su colaboración de Stefani.

Según E! online, además de Feliz Navidad, el álbum de Gwen Stefani, incluirá otros temas como Santa Claus Is Coming to Town, Winter Wonderland, Cheer for the Elves y Secret Santa.