Kylie Jenner muestra sus “imperfecciones” en leggings ajustados y causa asombro a fans [FOTOS]

Kylie Jenner tiene en 116 millones de seguidores en Instagram por lo que están al pendiente de cada movimiento que hace la joven empresaria. Esta vez, la menor del clan Kardashian Jenner fue vista en el estacionamiento de un concurrido centro comercial de Estados Unidos y los fotógrafos captaron “sus imperfecciones” de su cuerpo que no dudaron en publicar las imágenes en las redes sociales.

La joven de 21 años salió a pasear con su espectacular Laborghini valorado en un millón de dólares y acompañada de su mejor amiga, Jordyn Woods, y se le vio con un atuendo deportivo negro, y dejó ver la celulitis de su derrier y piernas sin ningún problema.

Esta aparición pública de Kylie Jenner lució despreocupada utilizando muy poco maquillaje y un conjunto deportivo que dejó al descubierto la celulitis, algo completamente natural en una mujer que se convirtió en madre hace siete meses de una bebé llamada Stormi.

(Grosby Group)

La estrella de ‘Keeping Up With The kardashians’ usó unas zapatillas blancas y para cubrir su rostro unos lentes oscuros negros para evitar ser captada por los fotógrafos. Otro detalle que llamó la atención aparte del conjunto deportivo de Kylie, fueron los 5 anillos que llevaba en su mano izquierda, los cinco aros formaban la palabra: “Storm”, nombre de la pequeña fruto de su amor con Travis Scott.

La joya personalizada fue diseñada por XIV Karats y cada una de las piezas tendría un valor de hasta 900 dólares, por lo que Jenner habría gastado cerca de 4500 dólares en el costoso tributo para su bebé, según el portal E! News. Esta es una suma bastante ‘accesible’ para la joven empresaria, quien acaba de vender una de sus propiedades en 12 millones de dólares y de lanzar su nueva línea de cosméticos junto a su amiga Jordyn Woods.